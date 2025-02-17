شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية ضخمة تشل الحركة فى مدينة مونتريال الكندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ضربت عاصفة ثلجية ضخمة، مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية مما تسبب في تعطل حركة مرور السيارات في الشوارع.

وبحسب فيديو نشرته وسائل إعلام كندية، ظهرت الثلوج تغطي السيارات في شوارع المدينة، ويحاول الأهالي رفعها من الشوارع ومن على السيارات.

ولقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في أحدث موجة من الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة، بينهم 8 أشخاص في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمر مياه الأمطار للطرق.