شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: نستعد للبقاء فترة طويلة فى 5 نقاط داخل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "يستعد للبقاء لفترة طويلة في النقاط الخمس في لبنان".

وقال الجيش في بيان اليوم الإثنين: "سيسمح غدا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها، وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل".

وأضاف: "ستكون هناك محاولات لتنظيم مسيرات ورفع أعلام حزب الله وأعمال شغب قرب الحدود مع لبنان، وسنقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان".

وقد قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأحد، إن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، ولا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان مرة ثانية، مما يعني منح جيشها مدة إضافية لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.