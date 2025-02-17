شكرا لقرائتكم خبر عن سموتريتش: إسرائيل وصلت مفترق طرق إما أن تستسلم حماس أو نسلمها دولتنا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيقترح خلال جلسة الكابينت مطالبة حماس بالإفراج عن جميع المختطفين وإلا فاحتلال سريع وتهجير وضم".

وبحسب الإذاعة العبرية، أضاف سموتريتش لنتنياهو: "فور استئناف القتال علينا احتلال 10% من غزة وفرض سيادتنا، فإسرائيل وصلت إلى مفترق طرق إما أن تستسلم حماس أو أن تستسلم دولتنا".

وأكد وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف أنه "سأطالب اليوم في اجتماع الكابينت بالتصويت لاعتماد خطة الرئيس ترامب بشأن غزة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته بالسيطرة على قطاع غزة، وتهجير أهلها من أراضيهم، مخالفا بذلك القوانين الدولية، الأمر الذي قبُل برفض عربي ودولي وإسلامي.