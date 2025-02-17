شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تعلن استشهاد "أبو البراء" فى غارة إسرائيلية على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، استشهاد محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء"، إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت في بيان اليوم، "إن كتائب القسام وهي تزفُ شهيدها البطل أبو البراء؛ لتستذكر دوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقًا من انتفاضة الأقصى ووصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقًا بشقيقه الشهيد المهندس القسامي حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى سيارة على الكورنيش البحرى لمدينة صيدا جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد و3 جرحى ولا تزال الحصيلة فى تزايد.

من جانبه قال جيش الاحتلال إن المستهدف من هذه الغارة إحدى الشخصيات المهمة فى حزب الله .

كما نفذ الطيران الإسرائيلى، اليوم الاثنين، غارات وهمية في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي وسط تحليق على علو منخفض، وسجل تحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح على علو متوسط.