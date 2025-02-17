شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد الجناحين الإماراتى والسعودى بمعرض IDEX 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجناحين الإماراتي والسعودي وعدد من أجنحة الشركات المتخصصة فى مجال الدفاع والأمن المشاركة بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2025"، وبدأت الجولة بتفقد الجناح الإماراتى، حيث أشاد الوزير محمد صلاح بما اطلع عليه من معروضات بالجناح، والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومدى مواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دوماً على المشاركة في معرض (IDEX) نظراً لكونه من أهم المعارض في مجال الصناعات العسكرية كما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبهم أكد ممثلو الشركات المشاركة بالجناح الإماراتي أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بناء منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية كجزء لا يتجزأ من الجهود لخلق فرص واعدة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، لافتين إلى أن نسخة هذا العام من المعرض تؤكد على مكانة أبوظبي كمركز عالمي ريادي وتجسد قدرتها على استضافة أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم.

وواصل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد الجناح السعودي بالمعرض، وأشاد خلال زيارته للجناح بالمعروضات العسكرية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية كما أشاد بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر وكل من الإمارات والسعودية.

فى سياق متصل، التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وخلال اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى علي المهمة الاساسية للوزارة هى تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة بالمشاركة فى المشروعات التنموية التى تتم بالدولة وكذلك إنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبه أشار الدكتور ناصر حميد النعيمي إلى أن مجلس التوازن هو جهة حكومية مستقلة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويسعى المجلس إلى تعزيز القيمة من خلال أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، واستدامة التكنولوجيا والابتكار لدعم احتياجات الصناعة المحلية وتأمين الصناعة العسكرية والأمنية من خلال أنظمة ولوائح صارمة تضمن جودة عالية للإنتاج وتسريع النمو في منظومة القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير المحتوى المحلي والقيمة الوطنية المضافة.

وتطرقت المباحثات بين الجانبان لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها خلال المرحلة القادمة.

في ذات السياق التقى الوزير " محمد صلاح " بالسفير " IVAN JORDANOV سفير جمهورية بلغاريا لدى دولة الإمارات ، وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، مشيراً إلى الحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيادي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

كما قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية المتخصصة فى مجالات الدفاع والأمن، وتم عقد لقاء مع ممثلي الشركة ، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات ومنها التعاون القائم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/ 144 الحربى ) وشركة تاليس في مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل دائما على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع على المستويين ( العسكري/ المدني ) داخل جمهورية مصر العربية.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بمعروضات الجانب المصري في "IDEX 2025 " والذى يضم منتجات عسكرية متنوعة للهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركات الإنتاج الحربى والمتمثلة فى أسلحة وذخائر ومعدات مثل (الصلب المدرع، الرشاش المتعدد، البندقية الآلية المطورة 7.62×39 مم، القاذف السداسي عيار 40 × 46 مم، إلى جانب المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم "ش ف – دخان"، مقذوفات، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية، الأنابيب الكاشفة، قنابل مسيلة للدموع، الخرطوش المطاطي وخرطوش الصيد، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة الدفاعية مثل الرادار الثنائي المصرى الميدانى ووحدة الاعاقة الموجهه مدى 53 كم / 5 كم ، وغيرها من المنتجات التي يتم إنتاجها داخل شركات الإنتاج الحربى وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية) ، مؤكداً أن جميع الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج الجناح المصري بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.