شكرا لقرائتكم خبر عن صحف قبرصية: السيسى وخريستودوليدس يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة سايبرس ميل القبرصية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أجريا اليوم محادثات حول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس القبرصي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" المنعقد بالقاهرة بمشاركة شركات طاقة كبرى.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يحضر الرئيس القبرصي حفل افتتاح "إيجبس 2025" ، كما يشارك في اجتماع على مستوى الوزراء ظهر اليوم بشأن النهج المتبع لأمن الطاقة والقدرة التنافسية الصناعية، وأن يلتقي خريستودولدس ممثلين عن شركات في مجال الطاقة اليوم وغدا الثلاثاء قبل أن يعود لقبرص بعد غد الأربعاء، بحسب الصحيفة القبرصية.