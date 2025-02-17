شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس النواب الأمريكى يزور معبر رفح لمتابعة جهود نقل المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى معبر رفح البري في شمال سيناء، وفد من مجلس النواب الأمريكي، حيث رافقهم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في جولة ميدانية للاطلاع على الجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني.

ترأس الوفد النائب داريل عيسى (كاليفورنيا)، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وضم كلاً من النواب شيلا ماكورميك (فلوريدا)، تشاك إدواردز (نورث كارولينا)، جيم كوستا (كاليفورنيا)، وجيمس بايرد (إنديانا).

وخلال الزيارة، تابع الوفد الأمريكي آليات العمل في المعبر، حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، كما اطلعوا على جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأشادوا بالدور المصري في تنسيق وتسهيل عمليات الإغاثة.