شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اغتالت إسرائيل اليوم محمد شاهين قائد العمليات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت عملية اغتيال قائد العمليات فى حركة "حماس" محمد شاهين جنوب لبنان، اليوم، وهى أكبر عملية اغتيال تنفذها إسرائيل في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى نوفمبر الماضى، الكثير من الجدل.

وفى توضيحه لتفاصيل هذه العملية؛ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي - عبر حسابه على "اكس" - إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت منذ قليل على منطقة صيدا جنوب لبنان فى عملية مشتركة مع الشاباك، واغتالت محمد شاهين الذي شغل منصب قائد مديرية العمليات لحماس في لبنان.

‏وزعم المتحدث باسم الجيش أن سبب الاغتيال هو أن "شاهين" عمل في الفترة الأخيرة على الترويج لمخططات إرهابية بتوجيه وتمويل إيراني انطلاقًا من الاراضي اللبنانية نحو مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع.

وأضاف أن شاهين يعتبر عنصرًا مهمًا ذو خبرة في حماس وتورط خلال الحرب في تنفيذ اعتداءات إرهابية مختلفة ومنها عمليات اطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

وقد تم اغتيال محمد شاهين اليوم الاثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان ؛ وتحديدا على الطريق البحرى؛ قبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال في لبنان.

يعد شاهين مسؤولا عسكريًا كبير فى حركة حماس و انتقل للعيش فى لبنان منذ فترة، وهو أحد المقربين من صالح العاروري الذى اغتالته إسرائيل فى الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضى.



