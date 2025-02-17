شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة وسريعة.. حالة الطقس من اليوم الإثنين 17-2-2025 ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 17 فبراير 2025 إلى السبت 22 فبراير 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :



من الإثنين 17 فبراير إلى الخميس 20 فبراير:

استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الإثنين 17 فبراير 2025

. شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

. فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الثلاثاء 18 فبراير 2025

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

الأربعاء 19 فبراير والخميس 20 فبراير 2025

. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اعتباراً من الجمعة 21 فبراير انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2 :3 ) درجة



ويسود اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.