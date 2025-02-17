شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: قتلنا محمد شاهين قائد العمليات فى لبنان بعملية مشتركة مع الشاباك والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أول تصريح له عقب اغتيال محمد شاهين فى مدينة صيدا جنوب لبنان؛ قائلا: قتلنا قائد عمليات حماس في لبنان بعملية مشتركة مع "الشاباك".

وزعم جيش الاحتلال أن شاهين كان متورطا في إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.

وتم اغتيال محمد شاهين اليوم الاثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان؛ وتحديدا على الطريق البحرى؛ قبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وقالت وكالة "رويترز"- نقلا عن مصدرين أمنيين لبنانيين - إن "الغارة الإسرائيلية على سيارة في مدينك صيدا جنوبى لبنان استهدفت قيادياً في "حماس" يدعى محمد شاهين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال في لبنان.

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن شاهين كان يخطط لشن هجوم ضد الإسرائيليين؛ فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن محمد شاهين إسم غير معروف لدى الإسرائيلىين.

يعد شاهين مسؤولا عسكريًا كبير فى حركة حماس و انتقل للعيش فى لبنان منذ فترة .

وهو أحد المقربين من صالح العاروري الذى اغتالته إسرائيل فى الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضى.



