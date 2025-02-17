شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون لـ"معلومات الوزراء": مرور الشاحنات من معبر رفح بدون أي مقابل أو رسوم والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوثِّق جهود مصر الحثيثة منذ بداية الأزمة في تقديم كافة أنواع الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتضمنت الفيديوهات لقاءات مع مسؤولي القوافل والمساعدات الإنسانية، لتسليط الضوء على حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وكشف أحد مسؤولي صندوق "تحيا مصر" عن إرسال أكثر من 7 قوافل إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة، حيث تضم كل قافلة ما يزيد عن 500 شاحنة مُحمَّلة بمواد غذائية متنوعة ومستلزمات طبية. وأوضح أن هذه القوافل يتم تجهيزها بالتعاون مع مؤسسات خيرية وإنسانية بارزة، مثل مؤسسة "صناع الحياة"، "بنك الطعام المصري"، و"مصر الخير"، وغيرها.

من جانبه، أكد أحد مسؤولي القوافل والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة أن مصر لا تتقاضى أي رسوم على دخول المساعدات، دعمًا للقضية الفلسطينية. وأوضح أن القوافل تعبر معبر رفح دون أي مقابل، حيث تأتي هذه المساعدات بالكامل من تبرعات الشعب المصري والمؤسسات الخيرية المصرية.

كما أشار مدير إدارة شؤون اللاجئين إلى التعاون المثمر بين صندوق "تحيا مصر" والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، والذي أسفر عن إطلاق أكثر من 664 شاحنة محمَّلة بأكثر من 7200 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل المواد الغذائية، المستلزمات الطبية، الخيام، الملابس، والبطاطين.

وفي ختام التصريحات، شدد أحد مسؤولي صندوق "تحيا مصر" على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى بعد وقف إطلاق النار، مشيدًا بالدور الفعَّال الذي يقوم به الشباب المتطوع في تجهيز القوافل والمساعدات. وأوضح أن أكثر من 1500 شاب متطوع من مختلف مؤسسات المجتمع المدني شاركوا في هذه الجهود، تأكيدًا على روح التضامن والدعم التي يتميز بها الشعب المصري تجاه أشقائه الفلسطينيين.