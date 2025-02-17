شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إخلاء المبانى المجاورة لعقار كرداسة للتأكد من سلامتها الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

تلقت محافظة الجيزة من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا من النجدة في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025 يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار بشارع الحمول بمدينة كرداسة، مما أدى إلى وفاة 10 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مدينة كرداسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وفرع الإسعاف وشركات المرافق للتعامل الفوري مع الحادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار لحين فحصهم من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية لهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كل أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتقوم حاليا الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية بفحص الأسباب وراء انهيار المبنى.



