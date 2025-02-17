شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة يبحث مع القابضة لاستصلاح الأراضى دعم مضاعفة المساحات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، الأثنين، مع المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة شركات، بحضور رؤساء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضي والمياه الجوفية، وذلك لمناقشة وحصر وعلاج المشاكل التي تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والنهوض بها مما سيكون له دور كبير في مشروعات التنمية الزراعية.

وفى بداية الاجتماع رحب مرسال بالحضور، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا التجمع وتقدم بتهنئة المهندس شوقي غنيم لتوليه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، كما قدم الشكر للواء مهندس طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة السابق.

وأكد المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، أنه تم حصر كافة المشاكل الخاصة بالشركات عن طريق عدد من اللقاءات تم عقدها مع رؤساء الشركات وجاري دراستها والعمل علي حلها، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في نشاط هذه الشركات ودعم حقيقي من جانب الدولة من أجل تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 التي تهدف إلي مضاعفة المساحة الزراعية لمصر إلى 16 مليون فدان.

فيما ناقش مرسال، أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الشركة القابضة فيما يتعلق بالوضع للعاملين بهذه الشركات، كما طالب مرسال رؤساء اللجان بضرورة مساندة العمال والوقوف خلف رؤساء الشركات للنهوض بها، وأكد بضرورة إسناد أعمال بالأمر المباشر لهذه الشركات لتتمكن الدولة من إمكانياتها والاستفادة من الخبرات الموجودة بهذه الشركات.

وتم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات الست ورؤساء اللجان النقابية، أن يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمناقشة الأوضاع بهذا الشركات.