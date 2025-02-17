شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور: إنشاء أول وادى للتكنولوجيا يضم الزراعة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن لدينا فى ملف البعثات التعليمية والبعثات العلمية 1000 طالب مبعوث فى أحدث التخصصات المعاصرة ولدينا فى دول مثل أمريكا والصين وكندا واليابان وفرنسا وانجلترا، مؤكدا أن الابتعاث والدراسة فى الخارج يكون فى تخصصات دراسية غير متوفرة فى الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بمؤتمر إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بموازنة مليار جنيه، لدينا حوالى 3280 من المنح الموفرة من خلال جهات مانحة خارج الدولة سواء من اليابان أو فرنسا أو المانيا.

وتابع وزير التعليم العالى، أن محور المشاركة الفعالة ضمن السياسة الوطنية للابتكار تتضمن نقل الابتكارات للصناعة وبناء كوادر من المهندسين لتواكب الطفرة الصناعية فى مصر ، ويستهدف المشروع إنتاج سيارة كهربائية محلية، والاستفادة من التكنولوجيا، وحصلنا على 16 ألف فدان بالتعاون مع مشروع أرض الجامعات المصرية وتستهدف التنمية الشاملة لانشاء أول وادى للتكنولوجيا ايست فالى يضم الزراعة والصناعة ودعم الابتكار وأصبح للجامعات دور فى دعم الاقتصاد الوطنى.