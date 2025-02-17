شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق قافلة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن مشاركتها بفاعلية في قافلة التحالف الوطني مسافة السكة العاشرة التي اصطفت شاحنتها منذ فجر اليوم فى نقطة التجمع الأولى على طريق مصر إسماعلية الصحراوي، حيث شهدت تفقد السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى لها ولفرق العمل والمتطوعين صباح اليوم.



قافلة التحالف الوطني مسافة السكة العاشرة



وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف، إن مشاركة المؤسسة في قافلة التحالف العاشرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة تأتى بالشراكة مع المؤسسات وضمن استراتيجية عمل صناع الخير التى تعمل على تنفيذ أهداف التحالف من خلال المشاركة الفاعلة في كل أنشطته الكبري، سواء كانت بدعم الأسر الأولي بالرعاية في كل محافظات الجمهورية أو دعم الأشقاء في الخارج، لافتا إلى أن مشاركة صناع الخير في قافلة التحالف العاشرة مسافة السكة شملت تسيير خمس شاحنات، شاحنة محملة بما يزيد عن 90 طن مساعدات متنوعة منها الغذائية والطبية وبطاطين الشتاء لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع الآن.

وأشار عبدالفتاح، إلي أن دعم صناع الخير للأشقاء في قطاع غزة من خلال المشاركة بفاعلية في قوافل التحالف مسافة السكة تجاوز حتى الآن المشاركة بأكثر من 100 شاحنة محملة بكل أشكال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، فضلا عن سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية، وأن هذه المشاركة تأتي بالتزامن مع أنشطتها التنموية غير التقليدية المتعددة ومنها تلبية الاحتياجات الغذائية والأنشطة الطبية وإعادة الإعمار وأنشطة التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي والأنشطة التنموية فى مجال التعليم والتى تنفذها صناع الخير للتنمية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء الجمهورية.