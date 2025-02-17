شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن اليوم بالنجم سبيكا فى مشهد بديع يستدعى المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سماء مصر اليوم الإثنين، اقتران القمر والنجم سبيكا، حيث يشرق القمر في الـ 10:20 مساء في ذلك اليوم مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) .

يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي .

جدير بالذكر، أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس ، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن توقيت الظواهر الفلكية ينطبق مع توقيت سماء القاهرة، وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال.

وأشار إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الأخر في السماء ، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.



