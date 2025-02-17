شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مبادرة تحالف وتنمية تستهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مبادرة تحالف وتنمية تهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والربط مع احتياجات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة والصناعة وتحويل الابتكارات لمنتجات واقتصاد مبنى على المعرفة مشيراً إلى أنه تم إنشاء مجلس أمناء مبادرة تحالف وتنمية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بمؤتمر إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بموازنة مليار جنيه، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تضمنت محور التخصصات البينية، ومن هنا كل إقليم يكون له البرامج البينية الخاصة وفقا لمقومات الإقليم، متابعا نعمل على تفعيل البرامج البينية من خلال المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى تدشين لجنة تنسيقية فى المجالات الدراسية المختلفة علوم طبيعية وهندسية وتكنولوجية ومجال العلوم الاجتماعية ومجال الاداب والعلوم الإنسانية وتضم كل لجنة عليا لجان اتعمل على إعداد على البرامج

وتابع وزير التعليم العالى، أن كل الجامعات فى كل إقليم سيكون له الرؤية المستقبلية لإطلاق البرامج الدراسية التى تتماشى مع طبيعة الإقليم، مؤكدا أنه تم إطلاق الشبكة البينية البرامج البينية فى عام 2023 لترسبخ فكرة التخصصات البينية.