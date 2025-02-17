شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ صيانة فواصل كوبرى أكتوبر من غمرة لرمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم البدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية على الكوبري.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال الصيانة التي تتولاها شركة المقاولون العرب تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكباري العاصمة.

ويعد كوبرى 6 أكتوبر من الطرق الأساسية التى يعتمد عليها سكان العاصمة والمترددين عليها ويربط القاهرة بالجيزة، ويعد أطول الجسور في مصر وأفريقيا ويمتد من المتحف الزراعي بالدقي بمحافظة الجيزة وحتى طريق النصر بمدينة نصر.

واستغرق بناء كوبرى 6 أكتوبر ما يقرب من 30 عامًا، حيث بدأ العمل فيه عام 1969 وانتهى في أغسطس 1972.