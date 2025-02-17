شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن بعد قليل إطلاق المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بتمويل مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قبل قليل، فعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لإعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" بموازنة مليار جنيه، لتعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل السياسة الوطنية للابتكار، وذلك بحضور ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة، وقيادات الوزارة والخبراء المعنيين.