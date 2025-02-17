شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. معهد الفلك: غرة رمضان السبت الأول من مارس وعدته 29 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1446 ستوافق فلكيا، يوم السبت الأول من مارس المقبل، وعدته 29 يوما.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات تُبرز ريادة مصر في مجال التعليم الفني المتخصص في صيانة وتصنيع الطائرات، وذلك من داخل أول مدرسة متخصصة في الشرق الأوسط، والتي أنشأتها الهيئة العربية للتصنيع لتأهيل كوادر قادرة على العمل بمعدلات عالمية. قال موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، إنه تم دخول 152 شاحنة مساعدات من بينها 13 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة. قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه توفيق رابح، إن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1446 ستوافق فلكيا، يوم السبت الأول من مارس المقبل، وعدته 29 يوما. قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء فعاليات القرعة العلنية لقطع الأراضي السكنية المميزة والمتوسطة والصغيرة "مسكن"، والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من يوم 7/11/2024 : 6/1/2025، بمدن العاشر من رمضان وأسوان الجديدة وبدر، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي. أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء إطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا عن طريق الاتصال التليفوني بدءاً من اليوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب . تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، أسئلة اختيارية ومقالية فى جميع المواد الدراسية التى يؤديها الطلاب، حيث تتضمن الأسئلة أجزاء من الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد ويجيب عنها الطالب فى البابل شيت، وأخرى مقالية يجيب عنها فى ورقة مخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة تعقد ورقيا دون أى وسيلة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية. ارتفع عدد المتوفين لـ 10 أشخاص إثر انهيار منزل فى منطقة كرداسة ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات رفع الركام. أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، أنهم سيضربون عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع أبنائهم. نتنياهو خلال جلسه محاكمته فى اتهامه بالفساد: "أنا مش فاضى ورايا حرب" شهدت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، مشادة كلامية وصراخًا بين رئيس الوزراء الذى استاء من طول جلسات محاكمته، قائلًا: "أنا ورائى متابعة نتائج الحرب"، لكن القاضية أمرته بالجلوس ساكنًا واستكمال الجلسات. نتنياهو خلال جلسه محاكمته فى اتهامه بالفساد: "أنا مش فاضى ورايا حرب" عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنضرب عن الطعام اليوم 500 دقيقة لإعادة أبنائنا ارتفاع عدد المتوفين لـ10 أشخاص فى حادث انهيار منزل بكرداسة تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. تشمل أسئلة اختيارية ومقالية السكة الحديد تطلق خدمة صوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آلياً وزير الإسكان: قرعة علنية لقطع أراضى "مسكن" بمدن العاشر وأسوان الجديدة وبدر معهد الفلك: غرة رمضان السبت الأول من مارس وعدته 29 يومًا دخول 152 شاحنة مساعدات بينها 13للوقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم "معلومات الوزراء" يرصد جهود التعليم الفنى فى مجال تصنيع وصيانة الطائرات بأيادٍ مصرية

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