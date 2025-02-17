شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الإثنين 17-2-2025.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 17-2-2025، تزامنا مع استمرار تأثر البلاد بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 17-2-2025، كما يلى:

استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية شمال الصعيد.

الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.