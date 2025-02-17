شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى القداس الإلهى ببازيليك السيدة العذراء مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس، الكاردينال جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا، صلاة القداس الإلهي، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة. كما شارك في الصلاة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

شارك أيضًا المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

كذلك، حضر الأب ريمون جرجس، الزائر العام لإقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب مجدي سيف، رئيس دير الآباء اليسوعيين، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين بالإسكندرية، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة.

وألقى الكاردينال عظة الذبيحة الإلهية حول "موعظة الرب يسوع على الجبل"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بزيارته إلى الكنيسة، وترأسه لصلاة القداس الإلهي، داعيًا جميع الحاضرين إلى العمل بكلمة الله، والإصغاء لها، مؤكدًا أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر هي كنيسة حية بشعبها، وصلاتها، ووحدة مؤمنيها.

وفي كلمته، رحب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر بالكاردينال، والبطريرك، والأنبا توماس، وجميع الآباء الكهنة، والحضور الكريم، مقدمًا نبذة تعريفية عن تأسيس بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، مشيرًا إلى جهود إيبارشيات مارسيليا الفرنسية على كافة المستويات.