شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل أسئلة امتحان الفيزياء للغات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، النماذج الاسترشادية لامتحانات مادة الفيزياء للثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات 2025، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على شكل الأسئلة من خلال الدخول على الرابط التالى: https://content.moe.gov.eg/qa



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النماذج الاسترشادية لامتحان الفيزياء لغات لطلبة الثانوية العامة يتضمن 46 سؤالا، منها سؤالان مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال 4 بدائل يختار الطالب إجابة واحدة صحيحة فقط، كما أن درجات الأسئلة موزعة ما بين درجتين ودرجة حسب الأسئلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم الإجابة عن أسئلة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يمكن للطلاب متابعتها يومياً.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.



