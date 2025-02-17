شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر السكر بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، جميع السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة بمعرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر.

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر بسعر 30 جنيها للكيلو، بجانب توفير كافة السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح مساء أمس معرض "أهلا رمضان 2025" الرئيسي بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلى الوزارات والجهات المعنية.