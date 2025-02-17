شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون تستقبل رفات قلب القديس منصور دى بول والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استقلبت كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالزيتون، رفات قلب القديس منصور دي بول.

وتضمنت الزيارة الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص أوغسطينوس موريس، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين بالشرق الأوسط، وعدد من الآباء الكهنة.

تضمنت الزيارة أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة، بالإضافة إلى التأملات المختلفة، والتطواف بالرفات المقدس، والتبرك منه.