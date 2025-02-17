شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنظم 3 معارض أهلا رمضان بالإسماعيلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ خطوات جادة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، نظّمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، ثلاثة معارض “أهلًا رمضان” بمركز ومدينة التل الكبير، بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين الإسماعيلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اشاد بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم معارض وأسواق بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

جاء ذلك بحضور شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وأيمن عليوة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، حيث تم افتتاح ثلاثة معارض في مواقع مختلفة بالمركز لتغطية أكبر عدد من المواطنين، وهي:المعرض الأول في منطقة تل البلد ،المعرض الثاني في شارع عمر أمين ،المعرض الثالث في شارع أحمد عرابي بمنطقة الحمادة

وأوضحت شيماء عمر، أن المعارض ستستمر لمدة شهر، وتضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات بأنواعها، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، مشيرةً إلى أن التخفيضات تصل إلى 15% – 25% لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبةً

وأكدت مدير مديرية التموين أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة التوسع في إقامة معارض “أهلًا رمضان” في كافة مراكز ومدن المحافظة، وليس فقط في العاصمة، لضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين

يُذكر أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويدعم المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المعظم



جانب من الافتتاح



معرض اهلا رمضان