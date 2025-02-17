شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير المركز الدولى للدراسات الزراعية تعزيز الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تيودورو ميانو، الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM)، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .



وزير الزراعة يستقبل الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة

وخلال اللقاء، تم استعراض وتقييم المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة و"سيام" (CIHEAM) .

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين وزارة الزراعة المصرية ومنظمة CIHEAM في مجال تعزيز التعاون العلمي الزراعي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، و تقديم منح دراسية للباحثين في مركز البحوث الزراعية وإقامة مشروعات بحثية مشتركة وكذلك إمكانية معادلة درجة الماجستير الممنوحة من الجامعات المصرية مع نظيرتها في معاهد CIHEAM الأربعة بالإضافة الى دراسة تنفيذ برنامج ماجستير مشترك بين مصر وفرنسا بالتبادل خلال عامين، على أن يتم تمويل المنح من الجانب الفرنسي.



جانب من اللقاء

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون مع CIHEAM لدعم البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الزراعي المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

لجدير بالذكر أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM)، هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 1962، مقرها الرئيسي في باريس، فرنسا، وتضم في عضويتها 13 دولة متوسطية هي: مصر، الجزائر، ألبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا.

كما تمتلك المنظمة أربعة معاهد متخصصة في 4 دول وهى CIHEAM-Bari فى إيطاليا و يركز على التنمية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة العضوية، والأمن الغذائي، و CIHEAM-Montpellier فى فرنسا وهو متخصص في الاقتصاد الزراعي، والسياسات الزراعية، والتنمية الريفية، والابتكار الزراعي، و CIHEAM-Zaragoza فى إسبانيا و يهتم بالتدريب والبحث في مجالات الإنتاج الحيواني، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا الزراعية، و CIHEAM-Chania فى اليونان و يركز على إدارة الموارد البيئية، والزراعة المستدامة، وتغير المناخ، والاقتصاد الدائري.

وتعد مصر عضوًا نشطًا في المنظمة، ويمثلها في CIHEAM رئيس مركز البحوث الزراعية.