شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يعلن إطلاق مبادرة لإحياء دور نقابات حوض النيل العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور فرانسيس اتولي الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا ورئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعيد مرسال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بكينيا، وذلك لبحث دعم وتعزيز التضامن و التعاون العربي الإفريقي .

,أسفر الاجتماع، عن إعلان دعمهم للقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين الي أي دولة أخري والتمسك بحدود فلسطين التي أقرتها الأمم المتحدة، وإعلان الدعم لقرار عقد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها بالقاهرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، والتأييد لموقف الدولة المصرية في مواجهة امريكا وإسرائيل ووأد خطتهم لإنهاء القضية الفلسطينية بالتهجير القسري.

كما اتفق الجانبان على خطة عمل طموحة تشمل: إطلاق مؤتمرات نقابية لدول حوض النيل، وعقد مؤتمر تمهيدي في كينيا (بعد شهر يونيو 2025) لتبادل الخبرات النقابية والعمالية للارتقاء بالاداء النقابي لخدمة عمال القارة السمراء، وتم الإتفاق على عقد مؤتمرا تأسيسيا بالقاهرة لإطلاق شرارة بدء العمل باتحادات منطقة دول حوض نهر النيل، على أن ينعقد بالقاهرة بتنظيم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأوضح عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ثوابت خطة العمل العربي الإفريقي تعتمد على التكامل بين المنظمات العربية والإفريقية، وتقديم كل الدعم من خلال المناصب القيادية التي يشغلها الأعضاء بالعمل النقابي، مشيرا إلي تعميق التعاون الدولي المشترك من خلال الاستفادة من العلاقات الدولية للاتحادين المصري والكيني، لتواجدهم بشكل فعال بالمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه المبادرات تشكل تحالف عمالي أفريقي عربي قادر على مواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلي اهمية اللقاء من أجل إحياء الدور النقابي لدول حوض النيل وتعزيز التعاون بين المنظمات العمالية العربية والأفريقية.

وأعرب الجمل عن سعادته بتقدير القارة الأفريقية لموقف القيادة السياسية المصرية من القضية الفلسطينية ، وتأكيد هم علي موقف مصر القوي والمشرف تجاه رفض التهجير والدفاع باستماتة حتي لا تنتهي القضية الفلسطينية ، ويتحول الفلسطيني الي لأجي وليس صاحب ارض وحق وقضية.

أشاد الدكتور فرانسيس أتولى، بالدور الريادي لمصر في دعم حركات التحرر الأفريقية زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن الحركة النقابية المصرية ما زالت تحمل راية القيادة في القارة، بدعم خبراتها العريقة واستراتيجياتها الواضحة، لافتا إلي اهمية دعم إحياء دور وأطر عمل الاتحادات النقابية العمالية القطاعية بدول حوض نهر النيل من خلال عقد مؤتمرا أوليا يعقد في كينيا من قبل المنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا في أعقاب شهر يونيو، ويليه مؤتمرا تأسيسيا لإطلاق شرارة بدء العمل باتحادات منطقة دول حوض نهر النيل، على أن ينعقد بالقاهرة بتنظيم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأعلن رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ، عن الموقف الداعم للقمة العربية الطارئة التي ستعقد بالقاهرة من أجل التمسك بالحق الفلسطيني في الأرض ورفض التهجير ورفض تصفية القضية ، مؤيدا لموقف القيادة السياسية المصرية الذي كشف للعالم أن مصر مبادئها لا تتبدل مهما مرت السنوات وتفاقمت الأزمات .

وأعرب عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادته بما ستشهده العلاقات العربية والإفريقية خلال المرحلة المقبلة، من تطورا في الأداء النقابي العمالي الإفريقي ، في خطوة نحو التكامل العربي الإفريقي.

وأشار مرسال الي الآراء والأفكار التوافقية التي شهدها اللقاء المصري الكيني بدولة كينيا ، فيما يتعلق بالتعاون المشترك في كافة القضايا العمالية من أجل كيان نقابي عمالي افريقي يليق بحجم القارة السمراء وبعمالها الأوفياء.

وقال عيد مرسال أن القارة الأفريقية تحمل لمصر الكثير من المواقف والرؤي علي مر التاريخ ، قائلا: لدينا رئيس يجعلك تشعر بالفخر في كل دولة تذهب إليها ، مؤكدا أن مواقف الرئيس السيسي تجاه الملفات الإفريقية ، حفرت له في قلوبهم مكانة وتقدير ينصب في تعاملاتهم وثقتهم في آرائه وقراراته.