شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين، وإصابة 3 آخرين، وما زالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وجاري المتابعة.