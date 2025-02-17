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الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة

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الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة كرداسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 17 فبراير 2025 11:23 ص

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني، صباح اليوم الإثنين، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين، وإصابة 3 آخرين،  وما زالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين، وجاري المتابعة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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