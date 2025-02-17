شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الأطفال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتشاف المبكر للسرطان ينقذ الأطفال، وتابعت: هناك أعراض تحذيرية للسرطان يجب ملاحظتها منها:

- الحمى

- الصداع الحاد والمستمر

- فقدان الوزن

- ألم العظام

وأضافت وزارة الصحة والسكان: في حالة ظهور هذه الأعراض على الأطفال يجب الحرص على الذهاب للطبيب للكشف والمتابعة.