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وزارة الصحة تكشف أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الأطفال.. إنفوجراف

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  • وزارة الصحة تكشف أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الأطفال.. إنفوجراف 1/2
  • وزارة الصحة تكشف أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الأطفال.. إنفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 17 فبراير 2025 11:14 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتشاف المبكر للسرطان ينقذ الأطفال، وتابعت: هناك أعراض تحذيرية للسرطان يجب ملاحظتها منها:

- الحمى

- الصداع الحاد والمستمر

- فقدان الوزن

- ألم العظام

وأضافت وزارة الصحة والسكان:  في حالة ظهور هذه الأعراض على الأطفال يجب الحرص على الذهاب للطبيب للكشف والمتابعة.


انفوجراف

 

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