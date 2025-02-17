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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الأطفال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 17 فبراير 2025 11:14 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتشاف المبكر للسرطان ينقذ الأطفال، وتابعت: هناك أعراض تحذيرية للسرطان يجب ملاحظتها منها:
- الحمى
- الصداع الحاد والمستمر
- فقدان الوزن
- ألم العظام
وأضافت وزارة الصحة والسكان: في حالة ظهور هذه الأعراض على الأطفال يجب الحرص على الذهاب للطبيب للكشف والمتابعة.
انفوجراف
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