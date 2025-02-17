شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 14 طن مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن وبط فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين علي مدار أسبوعين، والتي أسفرت عن ضبط 14 طن مصنعات ومقطعات لحوم ومصنعات ومقطعات وهياكل ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير، أن الضبطيات ضمت 4.5 طن مصنعات لحوم ومقطعات دواجن ودواجن وبط غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهي الصلاحية، وذلك بأحياء إمبابة وبولاق الدكرور، و5 أطنان هياكل ومصنعات مفروم دواجن ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر.

وتضمنت الضبطيات 4.5 طن مقطعات لحوم ودواجن ومفروم ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء العجوزة والجيزة والهرم والطالبية والعمرانية، بالإضافة إلى 415 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء إمبابة والوراق والهرم وبولاق الدكرور والطالبية ومنشأة القناطر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 35 محضر حيال المخالفين، وذلك في إطار دور المديرية فى خدمة و حماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.