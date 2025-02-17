شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المدارس عقد تقييمات الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي الثانى، حيث تعقد التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية المنزلية للطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تحميل والاطلاع على التقييمات والإداءات الصفية والمنزلية لطلاب النقل بالعام الدراسي الجديد، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها والتفاعل مع الأسئلة التى وضعتها الوزارة عبر موقعها، كما يمكن للطلاب فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الدخول على الرابط التالي لمعرفة شكل الأسئلة فى التقييمات والواجب المنزلى .

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/?sfnsn=scwspwa

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي، موضحة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها، مؤكدة أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.



