شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تدريب معلمى اللغة العربية لتنفيذ برنامج تنمية القراءة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تقرر تدريب معلمي اللغة العربية بالإدارات والمدارس المستهدفة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين Cpd بداية من يوم الثلاثاء 18 فبراير حتى السبت 22 فبراير لمدة 5 أيام من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التوجيه لمدير التعليم الابتدائي ومدير إدارة الإحصاء بالتنبيه على جميع معلمي اللغة العربية للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، بتفعيل البريد الموحد إن لم يكن مفعلا ويتم التفعيل من خلال الرقم القومي للمعلم وكود المعلم.