شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بلبنان: ملتزمون بدعم لبنان ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير المصرى في بيروت السفير علاء موسى، بعد لقاء سفراء السعودية، قطر، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالرئيس عون، إن دعم اللجنة الخماسية للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان مستمر، والتزام كامل بالوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي فى لبنان.

أضاف موسى: "لقد استمعنا من رئيس الجمهورية إلى تقديره لبعض الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، والدولة اللبنانية عازمة على بسط سلطتها، والجميع خاضع للقانون.

وتابع: ما حدث من اعتداء على "اليونيفيل" غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عنه كما تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتزمت الدول الخمس بدفع إسرائيل إلى الانسحاب في الموعد المحدد، كما تواصل"الخماسية " اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل تحقيق ذلك.

كما أكد السفير المصرى التزام "الخماسية " بملف إعادة الإعمار، على أن يتم بالكامل تحت إشراف الدولة اللبنانية.