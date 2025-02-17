شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 14 نموذج استرشادى للأسئلة فى 7 مواد والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 14 نموذج استرشادي لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 فى 7 مواد أساسية وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الألمانية والكيمياء لطلاب المدارس الرسمية العربى والخاصة والكيمياء للغات والاحصاء لطلبة الشعبة الأدبية بعد إضافة المادة للمجموع والفيزياء، على أن تواصل الوزارة أتاحت وتوفير النماذج الاسترشادية لباقى المواد الدراسية لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم الإجابة عن أسئلة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 3 يمكن للطلاب متابعتها يومياً، كنا يمكنهم الإطلاع على الأسئلة من خلال الدخول على الرابط أضغط هنا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.