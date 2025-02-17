شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. تشمل أسئلة اختيارية ومقالية والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، أسئلة اختيارية ومقالية فى جميع المواد الدراسية التى يؤديها الطلاب، حيث تتضمن الأسئلة أجزاء من الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد ويجيب عنها الطالب فى البابل شيت، وأخرى مقالية يجيب عنها فى ورقة مخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة تعقد ورقيا دون أى وسيلة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى أضغط هنا

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى أضغط هنا

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.