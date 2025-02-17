شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بلوادر لتسهيل عمليات رفع ركام اامنزل المنهار بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

استعان رجال الحماية المدنية بلوادر لتسهيل عمليات رفع ركام العقار المنهار فى كرداسة للبحث عن أى ناجين من المنزل وسط تواجد قيادات من مديرية أمن الجيزة للإشراف على عمليات رفع الركام.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع حادث انهيار منزل فى كرداسة لتسهيل عمليات رفع ركام العقار المنهار مع فرض كردون أمنى أثناء عمليات رفع الأنقاض.

وارتفع عدد المتوفين لـ 10 أشخاص إثر حادث انهيار منزل فى منطقة كرداسة ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات رفع الركام.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار، وتم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق



