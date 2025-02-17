شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء السكان من عقارين مجاورين لموقع انهيار منزل بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

أخلت الأجهزة المعنية عقارين مجاورين لحادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق فى منطقة كرداسة من السكان لحين الانتهاء من عمليات رفع ركام المنزل المنهار تحسبا لوقوع أى مصابين آخرين ولتسهيل عمليات إزالة آثار الركام من المكان.

وارتفع عدد المتوفين لـ 10 أشخاص أثر حادث انهيار منزل فى منطقة كرداسة ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات رفع الركام .

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار، وتم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



