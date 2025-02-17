شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتوفين لـ10 أشخاص فى حادث انهيار منزل بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد المتوفين لـ 10 أشخاص إثر انهيار منزل فى منطقة كرداسة ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات رفع الركام.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار، وتم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



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