شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنضرب عن الطعام اليوم 500 دقيقة لإعادة أبنائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، أنهم سيضربون عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع أبنائهم.

وأكدوا أنهم سيطالبون بصفقة واحدة تعيد الجميع من غزة حتى آخرهم.

ونظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة وقفات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل، كما أغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ وقف إطلاق النار.