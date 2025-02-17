شكرا لقرائتكم خبر عن تتميز بانخفاض احتياجاتها المائية.. إنتاج أصناف وسلالات جديدة من الأرز والان مع تفاصيل الخبر

الأرز أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لأهميتها ودورها في منظومة الأمن الغذائي القومي، ما يحتم تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة معدلات الإنتاجية، وتطوير وإنتاج أصناف وسلالات جديدة، تتميز بانخفاض احتياجاتها المائية ومقاومتها لتداعيات التغيرات المناخية.

وتولي الحكومة زراعة الأرز اهتمامًا كبيرًا، حيث تزرع 724 ألف فدان سنويًا، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة إلى 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، و150 ألف فدان أخرى تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً، وهو استدعى إنشاء مركز ميكنة الأرز في كفر الشيخ لدعم عمليات الزراعة والحصاد.

يشار إلى أنه يتم تحديد المساحة المزروعة بالأرز طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات .

أوضح الدكتور محمود عكاشة، الباحث بـ معهد بحوث الهندسة الزراعية ومدير مركز ميكنة الأرز، أن المركز تأسس في قرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وافتتح رسميًا عام 1986 بالتعاون بين الحكومة المصرية واليابانية لنقل التكنولوجيا الحديثة في ميكنة الأرز.

وأكد أن المركز يهدف إلى تنفيذ العمليات الزراعية آليًا من إعداد البذور وحتى الحصاد، مشددًا على أهمية تقليل الفاقد من المحصول وترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات المائية الحالية.

أشار عكاشة إلى أن الباحثين يدرسون المشكلات التي تواجه المزارعين ويقدمون حلولًا عملية عبر أبحاث تطبيقية، مشيرًا إلى أن المركز يعد جهة تدريبية رائدة لطلاب الهندسة الزراعية بالجامعات المصرية، حيث يتيح لهم فرص التدريب العملي لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وهناك بروتوكولات موقعة بين معهد بحوث الهندسة الزراعية والجامعات المصرية لدعم هذا التوجه.

وأوضح عكاشة أن المركز يقدم دعمًا فنيًا متكاملًا للمزارعين عبر المدارس الحقلية والدورات التدريبية، و دور فرق المركز التي تتواجد ميدانيًا في الأراضي الزراعية لمتابعة المشكلات التي تواجه المزارعين وتقديم الحلول العملية، مشددًا على أهمية الإرشاد الزراعي في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد.

و أضاف عكاشة عن أن مركز ميكنة الأرز يوفر جميع المعدات الزراعية اللازمة، بدءًا من تجهيز البذور وحتى الحصاد وما بعده، مؤكدًا أن هذه المعدات تُؤجر للمزارعين بأسعار مدعمة وفق توجيهات وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتحسين كفاءة الإنتاج، موضحًا أن المركز يعد الجهة الوحيدة المتخصصة في ميكنة زراعة الأرز في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن المركز ينظم مدارس حقلية للمزارعين لمساعدتهم في تطبيق الأساليب الحديثة، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تطوير قطاع الأرز في مصر وتحقيق استدامة زراعته بكفاءة عالية.

يشار إلى أن زراعة الأرز من الأنشطة الزراعية الرئيسية في مصر، حيث تمتلك البلاد تاريخاً طويلًا في زراعة هذا المحصول وهى من أكبر المنتجين والمصدرين للأرز في العالم، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة على تطوير منظومة زراعة الأرز بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأصناف المزروعة.

ومن مميزات أصناف الأرز الحديثة مقاومة الملوحة حيث تعاني بعض المناطق في مصر من مشكلة الملوحة في التربة والمياه، وهذا يؤثر سلبًا على زراعة الأرز لذلك تم تطوير أصناف جديدة من الأرز تتحمل مستويات عالية من الملوحة في التربة وتعطي إنتاجية جيدة في ظروف الملوحة.

كما أنها مقاومة للأمراض حيث تعاني زراعة الأرز في مصر من بعض الأمراض المميتة التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية تم تطوير أصناف جديدة تتمتع بمقاومة قوية للأمراض مثل العفن الأبيض ومرض الخنافس السوداء، مما يساعد على تقليل استخدام المبيدات الحشرية وتحسين صحة النباتات.

وهناك أصناف مبكرة للنضج حيث تم تطوير أصناف جديدة من الأرز تتميز بفترة نمو قصيرة، مما يسمح بحصاد سريع ويسهل تنظيم الموسم الزراعي.