شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: متابعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة على أن نسبة كبيرة من الطلاب سجلوا استمارة التقدم للامتحانات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى أضغط هنا

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.



