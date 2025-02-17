شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعلن إزالة تطبيق DeepSeek من متاجر التطبيقات لمراجعة الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات كوريا الجنوبية اليوم إزالة تطبيق DeepSeek من متاجر التطبيقات المحلية لمراجعة الخصوصية، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

يذكرأن، قالت هيئة حماية البيانات الأوروبية إن شركة DeepSeek قد تواجه المزيد من الإجراءات التنظيمية في المستقبل، مما يؤكد مخاوف الكتلة بشأن الشعبية المتزايدة لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الرخيصة.

وناقشت هيئات تنظيم الخصوصية الوطنية DeepSeek في اجتماع شهري يوم الثلاثاء، بعد أن حظرت إيطاليا برنامج الدردشة الآلي بسبب نقص المعلومات حول استخدامه للبيانات الشخصية، كما تساءلت جهات إنفاذ القانون في فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ودول أخرى عن ممارسات DeepSeek في جمع البيانات.

وقال متحدث باسم مجلس حماية البيانات الأوروبي في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد الاجتماع: "بدأت العديد من هيئات حماية البيانات بالفعل في اتخاذ إجراءات تجاه DeepSeek وقد تكون هناك إجراءات أخرى في المستقبل"، ودفعت المخاوف مجلس حماية البيانات الأوروبي إلى توسيع نطاق فريق العمل الذي تم إنشاؤه في أبريل 2023 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن إنفاذ القانون المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال المتحدث باسم مجلس حماية البيانات الأوروبي: "بالإضافة إلى ذلك، أكد أعضاء مجلس حماية البيانات الأوروبي على الحاجة إلى تنسيق إجراءات سلطات حماية البيانات فيما يتعلق بالمسائل الحساسة العاجلة ولهذا الغرض سيتم إنشاء فريق استجابة سريع"، وكانت أوروبا في طليعة حماية حقوق خصوصية مواطنيها في حين أن لائحة حماية البيانات العامة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، هي قانون الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.