شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للمصريين فى لبنان بمرتبات تصل إلى 750 دولارا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على عدد 14 فرصة عمل جديدة للمصريين فى لبنان، وذلك تلبية لاحتياجات شركة تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية، بمرتبات تصل إلى 750 دولارا.

وأوضحت أن التخصص المطلوبة، هى:

- عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي.

- عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكى.

- عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي.

- عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكى.

- عدد (۱) عامل مشغل مخارط و CNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي.

- عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولار أمريكي.

· مزايا توفرها جهة العمل:

- تعاقد 3 سنوات.

- 15 يوم إجازة.

- فترة الاختبار 3 أشهر.

- زيادة الراتب عند تجديد العقد.

- توفير تذاكر سفر.

- توفير مواصلات وإقامة.

- تأمين صحى.

- العمل لمدة 6 أيام فى الأسبوع.

- 8 ساعات يوميا.

· شروط التقديم:

- عمالة مؤهلة ومتخصصة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

علما بأن التقديم قد بدأ من الخميس 13/2/205 ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request LB/index.