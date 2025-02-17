شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ومنافذ تطرح السلع بأسعار مخفضة فى الجيزة خلال شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن أبرز الأسواق والمنافذ التي ستوفر السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

وتواصل أسواق اليوم الواحد، التي تنظمها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملها طوال شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة.

ويعد سوق اليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، واحدًا من أبرز أسواق اليوم الواحد التى تم افتتاحها فى المحافظة، إذ ينظم يوم الجمعة من كل أسبوع، ويستقطب أعدادًا كبيرة من أهالى أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، الراغبين فى شراء مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

ويضمن سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، وصول السلع لأهالى أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، بمرونة أكبر، إذ يتيح الفرصة للمنتجين والمزارعين وأصحاب المصانع، لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع، مما يسهم فى حصولهم على احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

وأعلنت المحافظة، افتتاح 30 معرض لـ"أهلًا رمضان" هذا العام على مستوى محافظة الجيزة، لتوفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بكافة قطاعات المحافظة بأسعار مخفضة.

وافتتحت المحافظة، معارض "أهلًا رمضان" بالحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وحي الصفوة بزهرة أكتوبر الجديدة، وطريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وتستعد المحافظة، لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بشارع ترعة الزمر فى حى العمرانية، ومعارض أخرى بعدد من أحياء ومراكز المحافظة، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتوفر المعارض طوال شهر رمضان، كافة السلع الأساسية، والخضروات، والفواكه الطازجة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية الأخرى بأسعار مناسبة.