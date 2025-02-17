شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مترو الأنفاق فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد ملايين المواطنين يوميا على المترو واتوبيسات النقل العام، بشكل كبير فى التنقل، خاصة فى القاهرة الكبرى ، وهو ما جعل وزارة النقل تعدل مواعيد تحرك وسائل النقل ومد ساعات التشغيل لتصل لأوقات السحور وصلاة الفجر.

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان:

يبدأ العمل فى خطوط المترو الثلاثة الساعة 5.15 صباحا.

يغلق المترو محطاته يوميا فى رمضان الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

سيتم مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة وينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا.

تصل ساعات التشغيل المترو فى رمضان إلى 21 ساعة يوميا.

آخر قطار بالخط الأول سيقوم من حلوان الساعة 12.15 صباحا ومن المرج الجديدة 12.30 صباحا.

آخر قطار بالخط الثانى يقوم من شبرا الخيمة الساعة 12.30 صباحا ومن المنيب الساعة 12.35 صباحا.

آخر قطار بالخط الثالث يقوم من عدلى منصور الساعة 12.15 صباحا ومن العتبة الساعة 12.55 صباحا.

يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

يلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

قيام أول رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا.

يصل زمن التقاطر بين قطارات المترو بالخطوط الثلاثة من 3 دقائق ل 5 دقائق.

تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.