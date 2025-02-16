شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: فرص تساقط الأمطار ستقل معظم الأسبوع عدا الاربعاء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أن توقعات نماذج التنبؤ المناخي تشير إلى أن فرص تساقط الأمطار ستقل أو تنعدم معظم الأسبوع عدا الأربعاء.

وأضاف فهيم أن هناك ارتفاعا نسبيا في درجة حرارة الليل لتعلن انتهاء "شبح" تشكل الصقيع فى معظم المناطق وارتفاع درجة حرارة النهار لتكون فوق 22-25°م في معظم المناطق مع هدوء نسبي فى سرعات الرياح - عدا بعض الهبات المتفرقة والمؤقتة فى الرياح.

أشار فهيم إلى أن الفترة الماضية تسببت فى بعض المشاكل لعدد من لمحاصيل زي المانجو والعنب المبكر وحتى الزيتون والخضر خاصة البطاطس الصيفي المتأخر وكل المحاصيل التى تتروي مرتين أو تلاتة زي الكمون والحمص والكتان.

أوضح فهيم أن ظهور أعراض احمرار حواف الأوراق هو نقص لفسفور أو أصفرار الاوراق أو حتى فى بعض المناطق احتراق حواف الأوراق الحديثة.

جدير بالذكر أن أمشير هو الشهر السادس من التقويم القبطى، ويأتى بعد شهر طوبة، حيث يبدأ أمشير فى 8 فبراير وينتهى فى 9 مارس من كل عام.

ويتميز هذا الشهر بتقلباته الجوية الشديدة، حيث تكثر فيه الرياح والعواصف الترابية، مما جعله شهرًا مرتبطًا بالعديد من الأمثال الشعبية التى تعكس طبيعة هذا الشهر وتأثيره على حياة المصريين القدماء.

ويعتمد شهر أمشير على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها.