شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، معرض الأسر المنتجة بجامعة حلوان والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

ويشهد المعرض الخامس الذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ويستمر حتي 20 فبراير الجاري مشاركة 65 عارضاً منهم 3 من ذوي الإعاقة، فضلا عن مشاركة 21 طالبا وطالبة بمنتجات يدوية في المعرض.

ويضم المعرض موادا غذائية ومفروشات ومشغولات يدوية ومستحضرات تجميل، فضلا عن منتجات يدوية وحرفية تتناسب مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وحرص مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جامعة حلوان على تفقد أروقة المعرض، مشيدين بمنتجات العارضين والطلاب المشاركين في المعرض وجودة منتجاتهم، فضلا عن أسعارها المناسبة للجميع.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 30 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

افتتاح معرض الاسر المنتجة بجامعة حلوان

منتجات معرض الاسر المنتجة

معرض الاسر المنتجة بجامعة حلوان

منتجات المعرض

منتجات معرض الأسر المنتجة

معرض الاسر المنتجة

افتتاح معرض الاسر المنتجة

المنتجات بمعرض الجامعة