شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: فريق التفاوض يتوجه إلى القاهرة غدًا الإثنين لبحث اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن الوفد المفاوض سيصل إلى القاهرة غدا، لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء مشاورات من شأنها إنهاء العوائق الخاصة بالمرحلة الثانية.

وقال المكتب، إن "نتنياهو" أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع غداً (الاثنين) لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ويتكوف استئناف المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" هذا الأسبوع "في مكان سيتم تحديده".

وأضاف ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" أنه أجرى مكالمات "مثمرة وبناءة للغاية"، الأحد، مع الوسطاء بخصوص الاتفاق.