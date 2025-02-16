شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: إقامة شوادر مواد غذائية فى 14 محافظة قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أمجد سعده، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة بدأت قبل شهر شعبان تضخ كميات كبيرة من السلع، ولدينا قرابة 400 منفذ ثابت طوال العام على مستوى الجمهورية، نضخ فيها مواد غذائية بكمية كبيرة.

وأضاف أمجد سعده خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، انه تم ضخ مواد غذائية فى 79 منفذ من 400 منفذ لتجهيزهم لشهر رمضان بمئات الأطنان، ولدينا حوالى 200 منفذ للإصلاح الزراعى، و65 منفذ للقطاع الإنتاجى، والزراعات المحمية بها 65، و79 فى اتحاد المجالس.

واوضح أمجد سعده أن المنافذ تعمل على تقديم خدمات طوال العام للمواطن، ونضخ الكميات التى يحتاجها الشهر الكريم خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه تم افتتاح منفذين وهما منفذ فى باب الشعرية والثانى فى مدينة مصر بالحى العاشر، بالإضافة للمنافذ الثابتة.

وأكد أنه سيتم إقامة شوادر مواد غذائية فى 14 محافظة قبل شهر رمضان، وسيتم افتتاح معرض هذا الأسبوع فى نادى الزراعيين بالدقى، ومركز البحوث الزراعية على مساحة 600 متر به كافة المنتجات والسلع.